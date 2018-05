Waldachtal Tieftöner symbolisieren die Allmacht Gottes

Deutsche Übersetzung

Der erste Teil des Konzerts war Miniaturen aus der Feder solch bekannter Komponisten wie Dubois, Gélineau, Goudimel oder Albert Alain vorbehalten, und auch zwei Stücke des Gastdirigenten wurden vorgetragen. Darunter das in deutscher Sprache gesungene Lied: "Ich sehe dich in tausend Bildern." Dies war zwar das einzige Lied, das man auch ohne große Fremdsprachenkenntnisse verstand, doch die Verantwortlichen um Hauptorganisator Daniel Roos ließen die Zuhörer nicht allein. Sie gaben ihnen mit dem Programmheft sowohl die Original-Texte, als auch die deutsche Übersetzung an die Hand.

Überhaupt keinen Text und keine "normale" Sprache brauchte Carmen Jauch. Der Rottweilerin genügte die weltumspannende Sprache der Musik. Sie, die als Kantorin in der Alpirsbacher Klosterkirche wirkt und dort die "fahrende" Winterhalter Orgelskulptur als ihr Instrument spielen darf, zelebrierte im Waldachtal die "Chromatischen Fantasie und Fuge in D-Moll aus Bachs Werksverzeichnis 903" mit einer derartigen Brillanz, dass jedem Besucher Johann Sebastian Bach in seiner ganzen Kraft und Sinnlichkeit begegnete. Die hohen Pfeifen schienen zu jubeln, während die Tieftöner das Donnergrollen und die Allmacht Gottes symbolisierten. Verspielte Melodienbögen wechselten sich mit korrespondierenden Klangbildern und Zwischenspielen ab. Scheinbar mühelose, nur so dahingetupfte Läufe, ergänzten das mächtige Zusammenspiel der Töne, und so mancher Besucher folgte dem Vortrag mit geschlossenen Augen. Schade, dass man nach einer solch fantastischen Demonstration des Potenzials, das in der Königin der Instrumente steckt, nicht begeistert applaudieren darf und sich seinen Beifall brav bis zum Ende des Konzerts aufheben muss.

Te Deum laudamus

Mit immer wieder wechselnden Solisten sang der Chor zum Abschluss und als Höhepunkt eines ganz besonderen Klagerlebnisses das "Te Deum laudamus" (Dich, Gott, loben wir). Dies ist der Anfang eines feierlichen, lateinischen Lob-, Dank- und Bittgesangs der christlichen Kirche und hier irgend eine Passage, eine Stimme oder einen besonderen Moment aus dem zwölfteiligen Werk hervorzuheben, würde nicht der Hochachtung, die man dem Gesamtwerk entgegenbringen sollte, entsprechen. Daniel Roos begleitete den Chor an der Continuo-Orgel, die im Altarraum stand.

Der Landesjugendchor Baden-Württemberg verabschiedete sich ohne Zugabe von seinen Zuhörern. Zu mächtig, zu eindrucksvoll war das zuvor Gehörte. Die Konzertbesucher nahmen die letzten Töne so als ihre private Zugabe mit auf den Nachhauseweg.