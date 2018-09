Waldachtal "Teilnehmerzahl ist spürbar zurückgegangen"

Von den Salzstetter Vereinen habe er bisher noch kein Feedback zum diesjährigen Sommerferienprogramm. "Das werde ich dann bei der nächsten Vereinsvorständebesprechung am 24. September abfragen." Selbst hat er nur gute Erfahrungen gemacht:

"Von meinen beiden selbst organisierten Programmen – Theaterspatza und Aktiv für Salzstetten – kann ich nur sagen, trotz der geringeren Teilnehmerzahlen hat es unseren Helfern riesig Spaß gemacht. Die teilnehmenden Kinder waren hellauf begeistert und hatten natürlich dann auch mehr von dem Programm. Mein Fazit für diese beiden Vereine ist also durchweg positiv."

Was können die Eltern dazu beitragen? "Ohne den heutigen Eltern nahetreten zu wollen, liegen die rückläufigen Teilnehmerzahlen meiner Meinung nach neben den zur Zeit geringeren Kinderzahlen zum Teil auch an den heutigen Eltern, die leider ihre Kinder nicht mehr so wie früher animieren. Ich denke, da wird der Aufwand und der Sinn des Ganzen gar nicht mehr so gesehen beziehungsweise geschätzt", sagt Dettlling.

"Vom Grundsatz her hatten wir unser Ferienprogramm ja mal so ausgelegt, dass die Kinder, die zu Hause sind und deren Eltern keinen Urlaub haben, wenigstens einmal unter der Woche eine Ablenkung haben. Heute werden die Kinder immer mehr vor dem PC alleine gelassen."

Auch die Ausdehnung über die gesamten Sommerferien bot den Kindern die Möglichkeit, wenigstens an einem Teil des Ferienprogramms teilzunehmen.

Dettling bekräftigt: "Unser Konzept, das inzwischen von einigen Gemeinden kopiert wurde, werden wir deswegen auch nicht grundlegend verändern." Nur: "Über die Jahre haben sich nun die Veranstaltungstermine immer mehr aufs Wochenende verlagert, weil da die Vereine eher ihre Helfer zusammen bekommen."

Überschaubarer Aufwand

Zum einen sei das natürlich schade, aber ändern lasse sich das nicht. "Man kann ja von niemandem verlangen, dass er hierfür Urlaub nimmt."

Stimmt die Attraktivität? "Wir sind natürlich jedes Jahr auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, aber es kann nicht jedes Jahr etwas völlig Neues angeboten werden. Es muss ja nicht immer mehr und immer aufwendiger sein. Der Aufwand für die ausrichtenden Vereine sollte sich im Rahmen halten", erklärt Dettling. Beispiel Minigolfturnier: "Das Minigolfturnier war jahrelang trotz gleichem Ablauf ein Magnet. Ich hoffe, dass der Verschönerungsverein nächstes Jahr wieder dabei ist, nachdem sie sich aufgrund der letztjährigen Negativerfahrung mit einigen Teilnehmern eine Auszeit genommen haben."

Trotz gleichem Ablauf sei das Traktorfahren seit Jahren der Teilnehmer-König. Dettling gibt sich optimistisch: "Ich hoffe, dass unsere Vereine auch so wie ich denken und den Aufwand trotz der geringen Teilnehmerzahlen weiter betreiben." Er weiß um die Bedeutung: "Ich zumindest weiß, von was ich da rede und kann nicht oft genug betonen, wie wichtig dieses ehrenamtliche Engagement für unsere Bevölkerung und unsere Gemeinde ist und danke allen veranstaltenden Vereinen und deren Helfern für ihr Engagement."

Die Vereine können ja Werbung in eigener Sache machen: "Gerne dürfen sich auch bisher nicht aktive Vereine oder Gruppen mit neuen Ideen melden. Der Kreativität werden da sicherlich keine Grenzen gesetzt. Auch der Aspekt der Mitgliedergewinnung spielt da sicherlich eine Rolle." Und was hat sich Dettling noch für 2019 vorgenommen? Verbesserungswürdig ist auf jeden Fall die Werbung. "Wir waren in diesem Jahr etwas zu sparsam mit unserer Werbung. Da werden wir im nächsten Jahr auf jeden Fall früher mehr machen."