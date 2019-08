Waldachtal SWR3-Eistruck bei Fischerwerk: 1300 Eis verteilt

Etwa 8000 Eis hat der Truck an diesem heißen Dienstag nach Waldachtal-Tumlingen mitgebracht. Genauer, ins Werk der Firma Fischer. Davon wurden rund 1300 Eis am Stiel an die Mitarbeiter und Besucher verteilt.

150 Menschen haben sich draußen versammelt

Schätzungsweise 150 Menschen haben sich draußen vor dem Werk versammelt. Darunter sind viele Mitarbeiter von Fischer, die sich mit einem Eis in der Mittagspause abkühlen wollen. Mindestens genau so viele Einwohner sind aber auch gekommen. Die Stimmung war ausgelassen. Den Mitarbeitern aus der Produktion wurde das Eis in die Hallen gebracht, weil diese nicht selbst dazu stoßen konnten.