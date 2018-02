Waldachtal-Tumlingen/Hörschweiler (ew/aw). Der Sportverein Tumlingen-Hörschweiler (SVTH) ehrte am vergangenen Samstag anlässlich seiner Mitgliederversammlung verdiente Mitglieder des Vereins. Der erste Vorsitzende Werner Hess (links im Bild) hob die Verdienste der Mitglieder hervor und würdigte deren Treue mit den entsprechenden Ehrenurkunden. Die Ehrennadel in Bronze erhielten hierbei Markus Beilharz, Andreas Schillinger, Martin Schrägle und Karl-Hans Schweizer für U-jährige Mitgliedschaft sowie Florian Krämer für 5-jährige Amtstätigkeit im Verein. Geehrt wurden für 30-jährige, treue Mitgliedschaft Markus Hauser, Birgit Rothfuß und Horst-Peter Wäschle. Seit 40 Jahren gehören dem SVTH Gerda Kirschenmann, Brigitte Rothfuß, Wolfgang Rothfuß und Wolfgang Seid an. Ursula Rothfuß wurde zudem für ihr 10-jähriges Wirken in einem Amt ebenfalls mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Bereits seit 50 Jahren halten Siegfried Genkinger, Dietmar Matteis, Gottfried Randecker und Heinz Schneider dem Verein die Treue, weshalb sie sich nun zu den Ehrenmitgliedern des SVTH zählen dürfen.