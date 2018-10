Waldachtal Streifzug durch die schwäbische Seele

"Große Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre Schatten voraus", betonte der Schwabe aus dem Unterland. Bereits zehn Wochen vor der Kirbe nahm der Chor die Arbeitseinteilung der freiwilligen Helfer vor. "Und schon war wieder Druck im Kessel", erklärte Albeck weiter. Erschwerend sei hierbei hinzugekommen, dass 25 verschiedene trockene Kuchen gebacken werden müssten und sich die Damen bezüglich ihrer Kuchenwahl "gschwind" abstimmen sollten. "Gut, dass es bei 25 Frauen nicht geschwind gehen kann, dass sollte man wissen. Das ist ein Naturgesetz", erklärte Albeck zweideutig. Unterhaltsam schilderte der Autor die explosive Diskussion der Damen, die sich weder einig noch einander grün wurden. Auch die männliche Zunft bekam in den Geschichten des Autors ihr Fett ab, was spätestens in dem Werk "Glump, verreckts" deutlich wurde.