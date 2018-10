Waldachtal Streifzug durch die schwäbische Seele

Erbost über den Schaden an einem 15 Jahre alten Sackkarren, macht ein Mann seinem Ärger in einem Brief an den vermeintlichen Hersteller Luft. Nur gering überladen, gab ohne Vorwarnung plötzlich das linke Rad nach. Die Beschaffung des Ersatzteils stellte sich allerdings als äußerst schwierig heraus. Zudem hatte sich der schwäbische Herr natürlich in den Kopf gesetzt, einen Kulanzantrag für den alten Artikel zu stellen. Einen neuen Transportwagen anzuschaffen kam selbstverständlich nicht in Frage. "Des muss doch billiger geha", denkt sich dieser. Der äußerst unterhaltsamen Geschichte, die unter anderem auf das geizige Verhalten mancher Schwaben abzielte, ließ Albeck eine Anekdote zum schwäbischen Erfindergeist folgen.