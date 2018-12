Waldachtal Stern leuchtet bis ins neue Jahr hinein

Er dankte dem Initiator des Biblischen Rundwanderweges und hielt inne im Gedenken und Gebet. "Im Jahr 2020 können wir unser 20-jähriges Bibelweg-Jubiläum feiern", betonte Siegfried Holstein.

Fritz Lang, der sich seit mehr als zwölf Jahren als Führer auf dem Bibelweg engagiert, sprach über die Liebe Gottes und den besonderen Wert der Bibel. Er erzählte die Geschichte von einem Alkoholiker und dessen Wandlung von einem Bibelhasser zu einem Bibelliebhaber. "Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Freude und der Begegnungen, aber vor allem ein Fest der ganz großen Liebe Gottes." Gott habe uns in unserem Elend und unserer Verlorenheit nicht allein gelassen. "Es geht nicht um ein sorgenfreies, sondern um ein ewiges Leben." Der Bibelkenner sagte: "Jesus Christus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf." Lang zitierte aus dem Lukas-Evangelium und verwies auf die Veranschaulichung im Geburtshaus Jesu auf dem Waldachtaler Bibelweg. Er zeigte die Mesusa, eine kleine Schriftrolle in einer Kapsel, wie sie an Türpfosten jüdischer Häuser angebracht ist, so auch auf dem Bibelweg hier. Dieses Symbol solle immer an die Kinder Israels und an ihre Aufgaben erinnern: "Man soll Gott lieb haben von ganzem Herzen." Da liege das Licht der Welt in der Finsternis, der größte Wohltäter aller Zeiten. "Gott hat sich so erniedrigt. Der Verlorene hat eine Chance bei Gott", meinte der 79-jährige Laienprediger aus Vesperweiler. Nach Matthäus 22 solle man Gottes Gebote halten: "Die Gebote Gottes sind nicht schwer." Die Bibel sei ein ganz besonderes Gnadengeschenk, das sich zu lesen lohne. Ganze Völker seien schon verwandelt worden. Die Tumlinger und Waldachtaler sollten eigentlich stolz darauf sein, eine so einzigartige Einrichtung wie den Bibelweg zu haben, meinte Lang.

Der Stern über dem Geburtshaus Jesu auf dem Bibelweg leuchtet weithin sichtbar über dem Waldachtal jeden Abend bis in das neue Jahr hinein.