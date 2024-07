Waldachtal-Springfestival 2024: Überraschungssieger setzt sich im Stechen durch

1 Hoch hinaus: Weltcup-Springreiter Hans-Dieter Dreher präsentiert beim Waldachtal Spring Festival final sein Erfolgspferd „Cous Cous“. Foto: Walter Maier

Der Gewinner, Markus Renzel, im Großen Preis auf der Reitanlage Brünz in Salzstetten kommt aus Nordrhein-Westfalen. Neben ihm waren noch zwei Baden-Württemberger mit auf dem Treppchen. Michael Jung verpasst dagegen den großen Sieg.









Ein Herzschlag-Finale vor sehr großer Zuschauerkulisse gab es am Sonntag im Dreisterne S-Springen um den mit 15 000 Euro dotierten Großen Preis der Konditorei Pfalzgraf. Als fünfter und letzter Starter im Stechen setzte der Rheinländer Markus Renzel alles auf eine Karte und siegte, nachdem er schon die Tage zuvor beim neuntägigen Waldachtal Springfestival 2024 in Memoriam Andreas Brünz weitere Erfolge einheimste. Er gewann am Samstag ein Zweisterne S-Springen „Große Tour“.