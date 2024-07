1 Die Alpirsbacher Springreiterin Barbara Steurer-Collée lebt ihre Passion, wenngleich sie dieses Jahr nur Jungpferde am Start hat. Auf der Reitanlage Brünz ist sie zusammen mit ihrem Mann Uli Collée (mit auf dem Bild) ein gerngesehener Gast. Foto: Walter Maier

Barbara Steurer-Collée, Deutsche Vizemeisterin, aus Alpirsbach will mit jungen Pferden das Beste daraus machen. Schon zum Auftakt der Reitturnier-Tage in Salzstetten kommen viele Zuschauer.









Für den Start des Waldachtal-Springfestivals 2024 interessierten sich viele Besucher, die sich die Springprüfungen auf der Reitanlage Brünz in Salzstetten anschauten. Beim Regionalturnier bis S*Springen am Samstag und Sonntag kamen talentierte Amateure in den Genuss der großen Bühne eines 1 A-Turnierplatzes.