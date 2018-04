Waldachtal Sportfreunde Salzstetten starten mit Maifest

Ambitionierte sportliche Ziele hegt die erste Fußballmannschaft, die sich in der Bezirksliga im vorderen Tabellendrittel etablieren möchte. "Nach gutem Start war ich mit der Vorrunde allerdings nicht zufrieden", nimmt Kreidler Stellung. Mit den letzten Spielen sei er zwischenzeitlich wieder sehr zufrieden gewesen, wie sie spielen. Inzwischen habe sich das Team taktisch neu orientiert. Seinen Sohn Mario auf die Sechs zu nehmen sei eine wichtige Entscheidung. Pascal Ade hat sich zum neuen Torjäger entwickelt. Jeff Rauschenberger erwies sich als hoffnungsvoller Neuzugang. Wenig profitieren konnten die Sportfreunde von Lukas Wuzik (verletzt und Abgang Spielertrainer SV Eutingen).

Froh ist Holger Kreidler, dass die Spieler der ersten Mannschaft in der nächsten Saison zusammenbleiben. Abgänge sind lediglich Kevin Lubig (Spielertrainer VfL Hochdorf) und Uwe Huss (Spielertrainer SG Leinstetten-Hopfau). "Mit einem Abschneiden zwischen Platz fünf und sieben wäre ich in der Bezirksliga für diese Saison zufrieden." Auch die Spieler der zweiten Garnitur freuen den Vereinschef: "Sie sind auf dem allerbesten Weg, von der Kreisliga B in die Kreisliga A aufzusteigen. Es sieht ganz gut aus." Bis 2011 habe die Zweite schon mal in der Kreisliga A gespielt.

Seinen Vize-Vorsitzenden und Fußball-Abteilungsleiter Andy Müller schätzt Kreidler als "wichtigen Mann in unserem Verein". Der Vorsitzende (Holger Kreidler) sei etwas forscher, Andy bleibe stets cool. "Er ergänzt in allen Fällen." Außerdem: "Die Abteilung Tischtennis läuft unter meinem Sohn Daniel mit vielen Mannschaften sehr gut." Allerdings betrachte er dies mit einem lachenden und weinenden Auge, da gute Fußballer zum Tischtennis wechseln. Und die Tennis-Senioren unter Abteilungsleiter Dieter Axt spielten zusammen mit Bildechingen auf einem hohen Niveau.

Doch neben dem Sportlichen steht nun zuerst ein geselliger Teil für die Sportfreunde Salzstetten an: Für alle Maiwanderer aus Waldachtal und Umgebung will man am 1. Mai ab 10 Uhr ein guter Gastgeber sein: Auf dem Sportgelände erwartet die Gäste aus nah und fern neben einem Weizenstand auch eine Rote vom Grill und Schnitzelweckle. Geöffnet ist die Kaffee- und Kuchenbar. Auch das Sport-Restaurant Zollernblick hat eine umfangreiche Speisekarte vorbereitet.

Kinder können sich auf dem Spielplatz beim Sportheim tollen oder beim Kinder-Fußball-Programm mitmachen. Der neue Jugendleiter Fußball Matthias Klink hat mit seinem Team einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Fußballnachmittag für die Kids vorbereitet.

Der Standwort-Wechsel vom Industriegebiet auf das Sportgelände Wolfäcker tue dem Fest am 1. Mai gut, meint Kreidler. "Wir sind jetzt schon zum vierten Mal auf dem Sportgelände und haben auch ein kleines Zelt: Nur drei Mal in Folge habe man mit dem Wetter ausgesprochen Pech gehabt. "Es goss aus Kübeln, und es war unangenehm kalt." Beim Sportheim habe man neben der tollen Fernsicht auf die Schwäbische Alb den Vorteil, bei Regen ins Gebäude gehen zu können und überdies verfüge man über sanitäre Anlagen. "Letztes Jahr platzte das Restaurant aus allen Nähten."