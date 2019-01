Waldachtal Spendenbereitschaft in Salzstetten enorm

"Der Amtsschimmel wiehert", kommentierte Clemens Eppelt das neue, kompliziertere Prozedere des Finanzamtes zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Die Kolping-Mitglieder Erika Reusser und Andreas Scherrmann engagierten sich bei der Jahressammlung für den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge (Gesamt: 1300 Euro). Ehrend gedachte die Versammlung allen verstorbenen Kolpingmitgliedern seit Gründung im Jahr 1947 und seit der Wiedergründung 1970 sowie insbesondere Erika Weigel (Vorsitzende) und Christine Fischer.

Ortsvorsteher und Kolpingmitglied Wolfgang Fahrner würdigte im Beisein von Bürgermeisterin Annick Grassi das Engagement der Kolpingsfamilie: "Das ist eine tolle Sache." Seit 1971 für die Salzstetter Projekte in aller Welt fast 157 000 Euro zu sammeln, sei bemerkenswert. Er lobte die Bürger: "Die Spendenbereitschaft in unserer Ortschaft ist enorm!" Für die Sammler der Kolpinggemeinschaft sei es eine besondere Aufgabe, zum Sammeln von Haus zu Haus zu gehen. Als hilfreich wertete er den geistlichen Impuls von Erika Reusser, sich Pausen für Geist und Seele zu gönnen. Einstimmig beschloss die Versammlung auf Antrag von Reinald Weigel, die Wahlperiode gemäß Satzung des Kolpingwerkes auf drei Jahre festzulegen und jedes Jahr eine Mitgliederversammlung abzuhalten. Präses-Aufgaben wird weiterhin Diakon i.R. Wilhelm Pöndl (74) wahrnehmen. Urkunden und einen Gutschein für den Salzstetter Kulturtempel Schlössle verteilten Clemens Eppelt und Erika Reusser an sieben treue Kolping-Mitglieder. Wenn Jugendliche für Ausbildung und Studium heute oftmals auch weit weg müssten oder Mitglieder den Wohnort verlegten, so Eppelt, bleibe die Kolpingsfamilie in der Heimatgemeinde doch Anlaufstelle und Anker.

Wahlen

Leitungsteam: Schatzmeister Hans Dausch, Schriftführer Clemens Eppelt, Gruppenleiterin Erika Reusser, Öffentlichkeitsarbeit-Beauftragte Christina Wollensak, Beisitzerin (ehemalige Jungkolping-Leiterin) Roswitha Erath, Kassenprüfer Wolfram Fischer und Gebhard Steimle, Bannerträger Artur Wollensak und Herbert Erath, Kolping-Schaukasten-Gestalter Andreas und Regina Scherrmann

Ehrungen

Auszeichnungen des Kolpingwerks Köln:

40 Jahre: Erwin Erath, Roswitha Erath, Thomas Kreidler, Doris Wössner.

25 Jahre: Michael Maier

Kolpingsfamilie Salzstetten:

30 Jahre: Wilhelm Pöndl, Karin Schröder.