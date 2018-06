Waldachtal Sound auf den Ohren und Beat in den Füßen

Waldachtal-Tumlingen. Tanzende Menschen und farblich unterschiedlich leuchtende Kopfhörer prägten das Erscheinungsbild des Innenhofs der "Schenke und Mehr" in Tumlingen. Musik war jedoch nicht zu hören. Der Clou dieser lautlosen Veranstaltung: Die Tänzerinnen und Tänzer bewegten sich zu der Musik, die über die Kopfhörer wiedergegeben wurde. Hierbei konnten die Gäste zwischen verschiedenen Musikstilen frei wählen, was über die Kopfhörer eingestellt werden konnte.

Als Triebfeder der außergewöhnlichen Veranstaltung in Tumlingen gilt Schriftführerin Tanja Martini, die auf ein solches Event in ihrem Urlaub in Mailand aufmerksam wurde. "So etwas hat Waldachtal noch nicht gesehen", pries Martini das Event in den sozialen Netzwerken an. Auch nicht gehört, denn die Anwohner blieben von wummernden Bässen gänzlich verschont. Viele Besucher kamen mit der "Silent Disco" erstmals in Kontakt und zogen dabei ein durchaus positives Fazit.

So auch die Disco-Gänger Marco (29 Jahre) und Britta (31 Jahre) aus Baiersbronn, die gerne in verschiedenen Clubs in Stuttgart, Balingen und Tübingen unterwegs sind. "Mir gefällt besonders, dass man sich die Kanäle aussuchen kann", erklärte Marco, der ohne Berührungsängste in die "Silent Disco" abtauchte: "Sobald ich den Kopfhörer aufhabe sind mir alle anderen Menschen um mich herum egal."