Waldachtal Sogar Hund Paule hört gespannt zu

Waldachtal. Am alten Tumlinger Försterhaus, bei der Diakonsfamilie Ralf und Anouschka Hornberger, versammelten sich bei zehn Grad Plus an die 30 Christen. Gastgeberin und Organisatorin Anouschka Hornberger sagte sehr erfreut: "Ich dachte, bei diesem Wetter kommt niemand." Sie lud daher alle ins Trockene auf ihre sehr große und schön illuminierte überdachte Terrasse im Gartenbereich ein, um dem regnerischen und windigen Wetter aus dem Weg zu gehen.

Auch zwei lebhafte Hunde, darunter Gastgeber-Hund Paule, schienen zu spüren, dass es an diesem Tag um Tiere in der Weihnachtsgeschichte geht. Hornberger erzählte den gebannten Zuhörern die spannende Weihnachtsgeschichte aus anderer Perspektive, nämlich aus der von Ochs und Esel, über welche schon Prophet Jesaja schrieb. "Im Gegensatz zu diesen Tieren im Stall wissen wir Menschen oft nicht, wo wir hin gehören. Wir haben oft die Heimat bei Gott verloren", meinte die Erzählerin. Dahin wolle uns die Krippe den Weg zeigen. Passend dazu sangen die 29 Teilnehmer das Lied "Was hat wohl der Esel gedacht in der Heiligen Nacht, als er plötzlich die Fremden sah im Stall?" Fazit: "Wer Jesus die Tür aufmacht, der hat jeden Tag heilige Nacht!" Jeder solle an seiner Seele satt werden.

Die Aktionsleiterin begleitete die Lieder auf der Gitarre, so auch "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" mit dem Zitat aus Psalm 24 in Anlehnung an die Übersetzung von Martin Luther. Hornberger sprach den Weihnachtssegen.