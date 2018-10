Waldachtal Sitzgymnastik bildet den Höhepunkt

Nach einem Auftritt des Kinderhauses im Himmelreich wurden die Besucher von Alleinunterhalter Gebhard Steimle mit seinem Akkordeon unterhalten. Ausgedruckte Liedtexte auf den herbstlich geschmückten Tischen machten es den Gästen möglich, dass sich diese gesanglich in die musikalische Unterhaltung von Steimle miteinbringen konnten.

In bewährter Manier führte Christian Ehl durch das unterhaltsame Programm des Mittags. "Jetzt werden Sie etwas Einmaliges erleben", pries der Moderator den Auftritt der Seniorensportgruppe Cresbach an. Unter der Leitung von Sylvia Ziefle marschierten 20 Personen mit Schlagzeugstöcken in den Händen zu dem Lied "He’s got the Whole World" auf die Bühne. "Eigentlich wollten wir Ihnen einige Saltos und Spagate präsentieren, aber dafür haben wir nicht die passende Musik gefunden", erklärte Ehl den Gästen zuvor. Dies tat der guten Stimmung keinen Abbruch, denn die Seniorengruppe wusste sich vor allem zur Hintergrundmusik "Let’s Twist Again" spektakulär in Szene zu setzen. Als Höhepunkt luden die Akteure ihr Publikum zur gemeinsamen Sitzgymnastik ein, welche mit einer Choreografie zu dem Titel "Das Leben tanzt Sirtaki" für allgemeine Belustigung sorgte.

Gatte hat nur Augen für das runde Leder in der Sportschau

Spaßig knüpfte Tilla Kaupp an das Programm mit einem Sketch an. Kaupp berichtete in ihrer Erzählung von der blühenden Liebe, die im Alter zu verwelken scheint. So jedenfalls im Falle der Figur, welche Kaupp darstellte. So wurde diese noch früher von ihrem Mann umgarnt, während das Interesse mit der Zeit nachließ. "Ich hätt’ ein viel zu großes Maul und einen... wie ein Gaul", soll ihr Göttergatte ihr verdeutlicht haben. Doch die Akteurin gab sich motiviert: "Heute Abend leg ich los. Im Tanga; nichts mit Unterhos’." Doch selbst ein wenig Würze in die Ehe zu bringen brachte der rüstigen Rentnerin wohl keinen Erfolg ein. Offenbar hatte der Gatte nur Augen für das runde Leder in der Sportschau, statt für die sinnlich verpackten Rundungen seiner Angetrauten.

Anschließend präsentierte sich der Seniorenklub Salzstetten mit seiner Darbietung den Gästen, bevor Pfarrer Romer zum Abschluss ein geistliches Schlusswort an die Besucher des Seniorentreffens richtete.