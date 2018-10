Waldachtal Sie war das Tanzmariechen von Karlsruhe

Ihre Managerin Monika Spang wollen die Tänzerinnen am heutigen Montag zu ihrem 70. Geburtstag überraschen und ihre Dankbarkeit für ihre treue Mitarbeit bekunden. Sie unterstützt die Roten Funken Waldachtal seit der Gründung im Jahr 1987 tatkräftig. Die in Tumlingen wohnende Managerin organisiert während der Auftritte die Effekte. Selbst hat die heute 70-Jährige ihr ganzes Leben dem Tanzen gewidmet. In ihrer Jugend tanzte Monika, in Karlsruhe bekannt unter ihrem Mädchennamen Fischer, bei der Tulpengarde für die Karnevalsgesellschaft Badenia. Sie war das Tanzmariechen der Stadt Karlsruhe. "Wir sind ihr von ganzem Herzen dankbar, was sie alles für die Rote Funken Waldachtal macht und in den vergangenen 30 Jahren geleistet hat", sagt Trainerin und Tochter Nathalie Neff, geborene Spang. "Meine Mutter war 32 Jahre lang bei jedem Auftritt vor und hinter der Bühne dabei und hat uns in vielen Dingen unterstützt." Daher: "Wir gratulieren ihr mit drei kräftigen Rote-Funken-Schlachtruf zu ihrem heutigen Geburtstag."