Waldachtal Sie kratzt an der Utopie eines sicheren Lebens

Was will die Autorin vermitteln? "Auf beklemmende Weise geht Simone Hirth den Widersprüchen und Absurditäten unserer Gesellschaft auf den Grund. Dabei kratzt sie mit herrlich ironischem Blick an der Utopie eines sicheren Lebens, bis diese endgültig zerbricht." Bereits im vergangenen Herbst erhielt Simone mit Auszügen aus dem neuen Roman, im Rahmen der Kulturpreisverleihung des Landes Niederösterreich, den Anerkennungspreis Literatur. Dieser wurde der Autorin am 3. November in St. Pölten verliehen. Die nächste Lesung in ihrer Heimat-Region Freudenstadt ist am 14. November im Auerbach-Museum in Horb-Nordstetten. Immer wieder kommt Simone Hirth zu Lesungen auch ins Salzstetter Schlössle und in die Schenke und Mehr des Bürgertreffs nach Tumlingen.