Waldachtal Sie helfen, Geschichten zu verstehen

Walda chtal-Tumlingen. "Ich finde, das ist absolut besonders in unserer Kirche. Es ist eine ganz tolle Möglichkeit, die Weihnachtsgeschichte nicht nur zu hören wie in den Gottesdiensten, sondern auch zu sehen", zeigt sich Pfarrer Markus Arnold (37) begeistert.

Margrit Herbster und Anouschka Hornberger machen sich seit weit mehr als zehn Jahren jedes Jahr die Mühe, die christliche Weihnachtsgeschichte zu veranschaulichen. In sieben Fensternischen der 1928/29 erbauten Bergkirche haben sie Szenen der Bethlehem-Ereignisse vor über 2000 Jahren aufgebaut. Die bis zu 30 Zentimeter hohen Egli-Figuren ziehen die Augen der Betrachter auf sich.

"Die Egli-Szenen machen unsere Kirche so wohnlich", meint die ehemalige Kinderkrankenschwester Margrit Herbster. Die 67-Jährige aus der Schweiz stammende Wahl-Tumlingerin begann vor etwa 17 Jahren, diese speziellen Figuren herzustellen. Ihr Ehemann Mathis erkennt eine "andächtige und geradezu mystische Wirkung" der Szenen im Kirchenschiff. Und die ausgebildete Pflegedienstleiterin Anouschka Hornberger, Wohngruppenleiterin am Martin Haug-Stift in Freudenstadt, kommt angesichts der ausdrucksstarken Darstellern geradezu ins Schwärmen: "Durch die Egli-Figuren haben wir die schönste Dorfkirche Deutschlands."