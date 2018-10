Waldachtal "Sie haben viel Arbeit abgenommen"

In sämtlichen Einrichtungen der Gemeinde dokumentierten die Studenten mit Zähllisten das Inventar, das in die Vermögensbewertung mit einfloss. Auch das bewegliche Vermögen, Gebäude, Grundstücke und die Infrastruktur wurden von der Gruppe bewertet. Die Studenten seien noch für die nächsten zwei Wochen im Trauzimmer des Rathauses anzutreffen und gewähren Einsicht in ihre Arbeiten. Grassi dankte der Gruppe für ihren Einsatz und betonte: "Sie haben uns viel Arbeit abgenommen."

Ratsmitglied Friedrich Gerhard interessierte, ob eine Fortschreibung des inventarisierten Vermögens künftig notwendig sei. Grassi bejahte dies und erklärte, dass die Jahresinventur mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen werde.