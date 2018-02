Waldachtal Senioren gehen mit Narrensamen auf Polonaise-Runde

Alt und Jung können gut miteinander: Die Jung-Tanzgarde der Narrenzunft Salzstetten überraschte die Senioren mit einem flotten Gardetanz und einem modernen Jazz-Showtanz. "Das war Spitze!", fanden die Älteren. Eine zünftige Polonaise mit dem Narrensamen, den Jüngsten der Zunft, erfreute Herz und Gemüt der älteren Mitbürger.

Als "Käthe von Freudenstadt" rief die mit Schwarzwälder Bollenhut ausstaffierte Karin Fahrner den Versammelten "Spüallomba ahoi!" zu. Die Senioren ließen sich nicht lange bitten und schunkelten und tanzten zu den Akkordeonklängen von Gebhard Steimle. Für Lacher sorgte der Strafzettel-Sketch, den Karin Fahrner und Ute Luger aufführten. Beim Schätzspiel war zu erraten, dass dem Närrischen Freundschaftsring Neckar-Gäu 26 Zünfte angehören. Zur Schätzkönigin wurde Irmgard Erath gekürt, die exakt diese Zahl nannte. Nur knapp daneben lagen Marianne Singer, Lucia Gunkel und Gerhard Potschien. Zwischendurch war Märchen-Raten mit Karin Fahrner im passenden Zwerg-Kostüm angesagt.

Seniorenclubleiterin Fahrner belohnte die jungen Garde-Tänzerinnen, die großen Beifall erhielten, um ihre Leiterinnen Silvia und Melissa Klink mit selbst gebackenen Muffins und Überraschungs-Päckchen. Kaffee und Kuchen sowie Wurstsalat kredenzte das Senioren-Team. Karin Fahrner kann stets auf ihre Team-Mitglieder Cäcilia Hug, Ute Luger, Sieglinde Randecker, Inge Singer, Sigrid Bolsinger sowie Leni Friedel, Martha Luger, Cäcilia Fischer und Agathe Biener zählen. Beim Aufbau helfen immer Helmut und Lukas Schwarz als auch Horst Bürkle mit. Nächste Seniorentreffen sind am 15. März, welches die katholische Kirchengemeinde mit Krankensalbung anbietet, am 19. April und am 17. Mai.