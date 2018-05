Waldachtal Selbst wenn alle tanzen, ist es still

Waldachtal-Tumlingen. Nach über dreimonatiger Planung konnte der FV drei verschiedene DJs für das Event gewinnen. Das Konzept der lautlosen Veranstaltung sieht vor, dass die Tänzerinnen und Tänzer zwischen verschiedenen Musikstilen frei wählen können. Die Wiedergabe der Musik erfolgt über Kopfhörer, die das Publikum auf der Tanzfläche trägt. Schriftführerin Tanja Martini wurde auf eine solche außergewöhnliche Veranstaltung während ihres letzten Urlaubs in Mailand aufmerksam. "Ich habe Menschen gesehen, die voller Freude tanzten, aber ich habe von nirgends her Musik gehört", erinnerte sich Martini, die in der Schenke&Mehr auf das Angebot des Events einging. "Ich habe das sofort selbst ausprobiert und war begeistert", resümierte Martini. Als finanzieller Sponsor der Veranstaltung sprang bald die Unternehmensgruppe Fischer ins Boot. "Die Firma Fischer freute es vor allem, dass wir mit dieser Veranstaltung auch den jungen Leuten in Waldachtal etwas bieten", erklärte Martini.

Die Veranstaltung ist als Open-Air auf dem Gelände des alten Schulhauses in Tumlingen vorgesehen. Bei Peter Cilingir (Antiochia Imbiss) können die Gäste ihren Hunger mit Kebap und Pizza stillen. "Bei besonders gutem Wetter werden wir auch noch Eis anbieten", fügte Cilingir hinzu. Matthias Guist (Shisha-Lounge Nagold) verriet, dass die Shisha-Lounge mit bis zu 30 Shishas und einer Vielzahl an Tabaksorten und unterschiedlichen Tabakvariationen, darunter Traube-Minze, Cold-Peach und Baby-Lou, auffahren wird.

Für die Bewirtung werden sich die jüngeren Mitglieder des FV im Bar-Zelt verantwortlich zeigen, die ebenfalls in die Organisation integriert wurden.