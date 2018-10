Waldachtal Seit zwei Jahrzehnten in Waldachtal

Waldachtal. Seit 20 Jahren wirkt Diakon Ralf Hornberger (50) in der evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal. Akzente gesetzt hat er – auch im Zusammenwirken mit seiner Frau Anouschka – vor allem in der Jugend- und Kinderarbeit sowie im Religionsunterricht. Zwei Jahrzehnte in Waldachtal sind Anlass, mit dem in Lauffen am Neckar aufgewachsenen Diener Gottes zu sprechen.