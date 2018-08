Waldachtal Seit 40 Jahren schwingen die Schläger

Als 18-Jähriger stellte Michael Dettling beim Turnier 2017 einen fabelhaften Platzrekord auf: Für die 18 Bahnen benötigte er nur 21 Schläge, um den Ball einzulochen. Beim Weißwurstturnier 2018 wiederholte der KFZ-Mechatroniker in Ausbildung seinen Bahnrekord. "Eine absolute Spitzenleistung", kommentierte Elmar Schwarz.

In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich die Qualität des Miniaturgolfsports in Salzstetten enorm entwickelt. Elmar Schwarz: "Es hat sich wahnsinnig gewandelt. Bälle, Schläger, Taschen – das ganze Equipment."

In Salzstettens Minigolf-Elite-Truppe spielen derzeit neun Hobbyspieler, die auch auswärts mit Erfolg an Turnieren teilnehmen: Eckhardt Brandt, Johannes Dettling, Michael Dettling, Nico Dettling, Manfred Jabs, Michael Maier, der 72-jährige Roland Nestle, Elmar Schwarz und Jan-Lukas Schwarz. Sie pflegen eine gute Kameradschaft und haben großen Spaß bei ihrem Freizeitvergnügen. "Wir haben eine Super-Truppe", betont Elmar Schwarz.

Beim jüngsten Weißwurstturnier der Profis mit viel Gaudi im Mai 2018 erzielten die 16 Teilnehmer brillante Ergebnisse. Michael Dettling siegte mit nur 48 Schlägen in zwei Runden vor Elmar Schwarz mit 57 und Marco Storz, Eutingen mit 62.

Ihr Knowhow vermitteln die Hobbyspieler allen Interessierten. Vor allem sonntags kommen viele – auch Auswärtige – auf die Top-Anlage in Salzstetten. Überall wird das Minigolf-Team mit Lob überschüttet. Denn: Auch der Kiosk in der Freizeitanlage wird in Eigenregie bewirtschaft. Unter der Woche sind es Eckhard Brandt, Inge Brandt, Janine Brandt und Mechthild Beiter. Manfred Jabs ist aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend ausgefallen.

Die Warnung des Vorsitzenden fruchtete, die Anlage an Wochenenden schließen zu müssen, wenn nicht genug freiwillige Helfer mitmachen. In dieser Saison 2018 fanden sich genügend Freiwillige. "Wir können alle Wochenenden abdecken. Das ist super und ich bin allen Helfern sehr dankbar", freut sich Elmar Schwarz. Es herrsche schließlich stets sehr viel Betrieb auf der Freizeitanlage. Großer Besucherzustrom herrschte vor allem während der sechswöchigen Hitzewelle.

Geöffnet bis 28. September

Aktive haben rechtzeitig zum Turnier die Bahnen gereinigt, beschriftet und die Außenanlagen auf Vordermann gebracht. Die Pflege des Rasens hat die Familie Johannes Dettling übernommen. Hecken und Sträucher werden vorwiegend von Bernd Spohn und Hubert Teufel geschnitten. Otto Singer und Frank Fritz halten die 54 Ruhebänke des Verschönerungsvereins instand.

Die Minigolfanlage ist in diesem Jahr letztmals am Freitag, 28. September, geöffnet, bevor der Verschönerungsverein am Samstag, 29. September, seinen Jahresausflug nach Schwäbisch Hall unternimmt. Zuvor wird im September noch ein Saison-Abschlussturnier anberaumt.

Preise für die Gewinner

Unter der Turnierleitung von Ortsvorsteher und Vize-Vorsitzender Wolfgang Fahrner wird das populäre Turnier ab dem heutigen Donnerstag ausgetragen. Auf die erfolgreichen Mannschaften und Einzelspieler warten Sachpreise und Gutscheine. Als Titelverteidiger gehen das Team Ziegelhütte (158 Schläge) bei den Herren und das JBS-Team (167 Schläge) bei den Damen ins Rennen. Im Einzel sind die Vorjahressieger Michael Dettling (21 Schläge) bei den Männern, Jennifer Schwarz (27 Schläge) bei den Damen und Nico Dettling (28 Schläge) bei der Jugend die Favoriten. Gespielt wird beim Turnier heute und am morgigen Freitag jeweils von 17 bis 20 Uhr, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Am Freitag, 31. August, spielen Siegfried Dettling und Gebhard Steimle zur musikalischen Unterhaltung auf dem Minigolfplatz auf. Die Siegerehrung ist am Sonntag, 2. September, um 17 Uhr vorgesehen. Wegen einem möglichen Stechen sollen sich die Teilnehmer schon auf 16.30 Uhr einfinden.

Weitere Informationen: Mannschaften und Einzelspieler können sich noch am heutigen Donnerstag zum Jubiläumsturnier bei Elmar Schwarz unter Telefon 07486/7074 oder per E-Mail an elmarschwarz@t-online.de anmelden.