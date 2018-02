Waldachtal Sechs Personen sind eingetreten

Wald achtal. In der Abwärtsspirale befindet sich die Zahl der evangelischen Christen in Waldachtal: Zum Jahresende 2017 zählte die Evangelische Kirchengemeinde 1929 Gemeindemitglieder. Das sind 16 weniger als im Vergleichsjahr 2016 mit 1945 Gläubigen. 2015 waren immerhin noch 1975 Personen registriert.

Die meisten evangelischen Christen leben in Tumlingen, gefolgt von Cresbach und Salzstetten. Mit je acht gab es in Tumlingen und Vesperweiler die größten Zuwächse, wobei in Lützenhardt die Zahl der Evangelischen um 14 Personen zurückgegangen ist. Die Gemeindemitglieder aufgeteilt nach Ortsteilen im Zahlenspiegel: Tumlingen 546 (Vorjahr: 538), Cresbach 432 (438) Salzstetten 376 (375), Hörschweiler 341 (346), Lützenhardt 234 (248). Die Gemeindemitglieder in Cresbach teilen sich wie folgt auf: Mutterort Cresbach 161 (168), Oberwaldach 151 (158), Vesperweiler 103 (95) und Unterwaldach 17 (17).

Getauft wurden im vergangenen Jahr 20 neue Erdenbürger. 2016 waren es 26 Täuflinge. 21 Gemeindemitglieder (Vorjahr: 18) wurden bestattet. Neun Brautpaare gingen vor den Traualtar (Vorjahr: fünf). Zum christlichen Glauben bekannten sich 17 Konfirmanden (Vorjahr: 21). Sechs Personen sind 2017 in die Evangelische Kirche eingetreten und vier sind ausgetreten. Im Vergleichsjahr 2016 gab es Null Aufnahmen und vier Austritte zu verzeichnen.