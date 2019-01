Waldachtal Schweizer präsentiert große Welt des Reisens

Waldachtal/Sindelfingen. Das Reiseunternehmen Schweizer, das neben seinen Niederlassungen in Sindelfingen, Stuttgart, Nagold und Horb auch in Waldachtal ansässig ist, präsentiert am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Januar, in der Stadthalle Sindelfingen, Schillerstraße 23, sein neues Reiseprogramm zum Motto "20. Tag der Reise".