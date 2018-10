Waldachtal Schwarzwald-Buam machen Stimmung

W aldachtal-Cresbach. Das Erfolgskonzept der vergangenen Jahre bewährte sich auch dieses Mal: eine heimelige Atmosphäre schaffen, eine Stimmungsband engagieren, passende Speisen und Getränke anbieten und auf ein fröhliches und kreatives Publikum hoffen. Am vergangenen Samstag stimmte alles. Das Organisationsteam um den Vereinsvorsitzenden Klaus Ziefle zeichnete auch wieder für die Saaldeko verantwortlich. Eine abgehängte Vliesdecke überspannte den Festraum, in dem neben einer Theke und einer Likörbar auch eine Reihe Stehtische und verschiedene Sitzgelegenheiten zu finden waren. Am schnellsten war ein mit Stoffen abgedecktes Strohballensofa belegt. Als Zusatztische dienten Holzfässer und Stammstücke. Auf allen Tischen standen kurzstielige Sonnenblumen in Glasvasen. Die seit Mitte der Woche laufenden Vorarbeiten gestalteten sich aufwendiger als bisher. Zum Schutz des neuen Hallenbodens musste dieser zeitintensiv mit Linoleumbahnen abgedeckt werden.

Nach einigen Auftauübungen hatten es die Schwarzwald-Buam leicht, das Publikum in Feststimmung zu versetzen. Die Tanzfläche füllte sich zusehends. Aber auch die Nichttänzer wurden aktiv und klatschten spontan die eingängigen alpenländischen Rhythmen mit.

Die Aufmerksamkeit der Gäste wurde noch durch den Auftritt von Tim Penz gesteigert. Der auf einem Podest stehende elfjährige Sohn des Bandleaders Ralf ließ seine Finger gekonnt über die Tasten seines Akkordeons fliegen und präsentierte sich als vollwertiges Bandmitglied. Später wechselte er zum Keyboard, das der Jungmusiker ebenfalls sicher beherrschte.