Waldachtal Schwarzwälder Top Sound Music feiert Saisonabschluss

Auch den Musikerstammtisch Priorberg konnte Harr unter den Gästen begrüßen. Mit der Schwarzwälder Top Sound Musik startete der MV in sein Programm und begeisterte die Gäste von Beginn an mit seinem kraftvollen Big-Band-Sound. Zahlreiche Besucher drängte es zum Tanz aufs Parkett. Mit bravourös gespielten Songs von Glenn Miller wie In The Mood oder einem bunten Mix von James Last begeisterten sie das Publikum. Auch die Fans traditioneller Blasmusik kamen an diesem Abend auf ihre Kosten. Stücke wie Wir sehen uns wieder im schönen Land Tirol oder Dem Land Tirol die Treue sorgten für beste Stimmung unter den Besuchern und regen Andrang auf der Tanzfläche. Mit Die Musik ist so wunderschön präsentierten die Musiker einen Titel, den Harr vor elf Jahren zum 100-jährigen Jubiläum des MV schrieb. Selbst auf der Empore schunkelten die Besucher auf ihren Plätzen eifrig mit zu der Melodie des Walzers. Klassiker wie Schwarzwaldmarie und Schwarze Natascha ließen das Stimmungsbarometer weiterhin ansteigen, während sich zu Hulapalu eine lange Polonaise durch den gesamten Saal zog. "Das wird die längste Nacht der Welt", dachten sich die Gäste wohl zur Musik des gleichnamigen Titels, welcher ein wahres Party-Medley einleitete. Zu Viva Colonia, So ein schöner Tag (Fliegerlied) oder DJ Ötzis Hey Baby hielt es die Besucher nicht mehr ruhig auf den Sitzen. Nahezu überbevölkert schien währenddessen die Tanzfläche, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tat.

Natürlich war für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt. Viele Helfer hatten sich dazu bereit erklärt, dem MV Cäcilia tatkräftig unter die Arme zu greifen. Die Top Sound Musik bot ein Konzert, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Wahrscheinlich ist auch dies der Grund dafür, warum viele Standardtänzer eine zum Teil weite Fahrt auf sich nehmen, um das Tanzbein zu schwingen. Sei es beim alljährlichen Tanztee oder beim Highlight – dem Jahresabschluss.

(aw) Der Geschäftsführer des Blasmusikkreisverbands Freudenstadt Thomas Gaiser ehrte im Rahmen des Saisonabschlusses des MV Cäcilia verdiente aktive Mitglieder. Gaiser, der zum ersten Mal einem Konzert in Lützenhardt beiwohnte, sprach zuvor ein großes Lob an die Aktiven des MV aus. "Ich finde es einfach super, dass ihr so viel Spaß an der Musik habt und euer Publikum so begeistert", sprach Gaiser. Für 30 Jahre aktives Musizieren wurde Dieter Bayer geehrt, während Claus Schmid für 40-jähriges aktives Wirken als Musiker ausgezeichnet wurde. Getoppt wurde dies von Wilfried Steeb, der bereits seit 50 Jahren als aktiver Musiker tätig ist. "Da sieht man wieder am besten, dass es für die Musik keine Grenzen gibt", stellte Gaiser abschließend fest.