Waldachtal Schwäbisch essen wie zu Hause bei Mutter

Waldachtal-Tumlingen. Bürger-Treff Pressesprecherin Tanja Martini zeigte sich überwältigt: "Wir haben am Montag über 100 Essen ausgegeben. Das ist ein toller Auftakt!" In den vergangenen Jahren sei der Start erfahrungsgemäß eher verhaltener gewesen. Das Konzept, zum vierten Mal für eine Woche ein erschwingliches Mittagessen für Jedermann anzubieten, geht voll auf.

Gulasch mit breiten Nudeln, Salat und leckeren Panna Cotta als Dessert gingen am Montag weg wie die warmen Semmeln und gestern waren es Linsen mit Spätzle und Saitenwürstle. Die als Kartoffelsalat-Spezialistin bekannte Erna Leucht aus Hörschweiler, die selbst jahrzehntelang in der Küche eines Waldachtaler Unternehmens arbeitete, sprach aus berufenem Mund. "Die breiten Nudeln waren echt Spitze", sagte sie als Gast. Als Ältester in der Runde sprach der 88-jährige Tumlinger Malermeister und bekannte Fußball-Fan Gerhard Martini vielen aus dem Herzen: "Hier gibt es gute schwäbische Küche. Das ist für mich ideal, weil ich das von zu Hause aus gewohnt bin." Auch Friedrich Martini war voll des Lobes.

Organisatorin Regina Martini sagte: "Wir haben ein Super-Team." Die Stammmannschaft der freiwilligen Helferinnen und Helfer sei nahezu identisch mit der im vergangenen Jahr. "Die Leute sind gerne bereit zu helfen", hob Vorstandsmitglied Regina Martini dankbar hervor. Zum Stamm des Küchen- und Bewirtungsteams zählen diese Woche 20 Helfer: Ruth Azizi, Bernhard Baur, Carla Dikkers, Rolf Emele, Margret Fetscher, Louise George-Kratz, Matthis Herbster, Edgar Hirth, Resi Kaiser, Gerhard Kirschenmann, Heinz Kratzer, Regina Martini, Tanja Martini, Walter Martini, Bernd Mettler, Bernd Storch, Margret Störzer, Rolf-Dieter Wasem, Heinz Wolber und Sabine Wössner.