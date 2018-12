Waldachtal Schuldenberg der Gemeinde ist weiter gewachsen

An Gewerbesteuern nahm die Gemeinde 3 695 774 Euro ein und der Einkommensteueranteil der Gemeinde erreichte 3 743 665 Euro. An Grundsteuern (A+B) nahm die Gemeinde 971 791 Euro ein. 615 500 Euro wurden durch Gebühren und Entgelte eingenommen, während Miete, Pacht und Verkauf 688 730 Euro erbrachten. Die Kreisumlage nach Freudenstadt entnahm dem Haushalt der Gemeinde 12,41 Prozent (2 020 736 Euro). Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnten 2017 mit 4 506 214 Euro im Vergleich zum Vorjahr (4 904 748 Euro) gesenkt werden. Die Personalkosten der Gemeinde beliefen sich 2017 auf 4 191 637 Euro, was leichte Einsparungen im Vergleich zum Vorjahr um 64 722 Euro ergab. Grassi konstatierte, dass sich die Konsolidierungsmaßnahmen in der Jahresrechnung bemerkbar machen. Ebenso wurden vakante Stellen aufgrund häufiger Krankheit nicht nachbesetzt.

Ferner wurden nur wenige Bauprojekte im laufenden Jahr umgesetzt. "Dadurch verringerte sich auch die Zahlung an den GVV Dornstetten", sagte Grassi. Hier mussten nur 53 449 Euro entnommen werden. Die FAG-Zulage betrug 1 439 851 Euro und 744 189 Euro flossen als Gewerbesteuerumlage. Insgesamt weist die Gemeinde 2017 Mehreinnahmen in Höhe von 2 241 682 Euro aus und sparte gleichzeitig bei den Personalkosten (im Vergleich zur Planung) 447 740 Euro ein.

Zuwendungen vom Land