Waldachtal Schüler, Studenten und Azubis müssen nichts bezahlen

Der Verein fördert laut Satzung nicht nur Kunst und Kultur, sondern soll sich auch in der Förderung von Jugend- und Altenhilfe hervorheben. Er soll das bürgerschaftliche Engagement ebenso wie Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördern. Er soll darüber hinaus auch eine Plattform für die Bürger bilden, die dort ihre Ideen und Gedanken äußern können. "Vereine, Gruppierungen oder auch Einzelpersonen können sich mit ihren Ideen an uns wenden", verdeutlichte Romann. Wünschenswert und absolut gewollt ist die aktive Beteiligung der Bürger am aktiven Gestalten des Ortes. Ferner seien auch zweckgebundene Spenden an den Verein möglich. "Das Geld wird ausschließlich für den vom Spender gewünsc hten Zweck verwendet", verdeutlichte der Vorsitzende. In seinem Rückblick erwähnte Romann unter anderem die Finanzierung einer Edelstahl-Traverse für den Gemeindesaal Tumlingen, für dessen Installation sich die "Schaffigen Rentner" verantwortlich zeigten. Auch für die Renovierung der Friedhofskapelle steuerte der FV finanzielle Mittel bei.