Waldachtal Schneeflocken rieseln zu Bläser-Klängen

Auf dem stimmungsvoll illuminierten Vorplatz gaben sich die vielen Gäste, auch von auswärts, ein Stelldichein bei Glühwein und Habhaftem.

Ihre schmucken Advents- und Weihnachtsdekorationen zeigte die Salzstetter Floristin Gisela Fischer-Schittenhelm erstmals unter der Regie des Fördervereins Schlössle. Das historische Gemäuer tauchte ein in ein weihnachtliches Winter-Wunder-Land. Der Besucherstrome wälzte sich durch das weit mehr als 500 Jahre alte historische Gebäude. Sterne-Motive und Kerzen gaben den Ton an. Selbstgebackene Leckereien kredenzte der Förderverein Bildungshaus. Ehrenamtliche um Vorsitzende Kathrin Zink-Jakobeit boten selbstgemachte Plätzchen, Lebkuchen, Früchtebrot, Lebkuchenmänner und Pralinen in schönen Geschenkverpackungen an. Auch "Plätzchen to Go" wurden gleich zu Glühwein vernascht. Der Erlös kommt dem Förderverein des Kindergartens und der Grundschule zugute.

Noch ausbaufähig