Waldachtal Schlaue Füchse im Kinderhaus

Waldachtal-Tumlingen. Einen interessanten und lehrreichen Vormittag erlebten die Maxis vom Tumlinger Kinderhaus im Himmelreich bei den Schlaufuchstagen im Kurhaus in Freudenstadt. Schon früh musste gestartet werden, denn der Bus wartet nicht und die in zwei Gruppen eingeteilten Kinder sollten genügend Zeit haben, um möglichst viele der zahlreich angebotenen Themen zu erleben. Die beiden Gruppen, die an zwei verschiedenen Tagen bei den Schlaufuchstagen waren, besuchten folgende Workshops: "Heißer Draht, Starke Stärke", "Wann bist du richtig sauer?", "Warum halten Pampers den Babypopo trocken?" und "Luft ist nicht nichts!!". Über die Workshops hinaus gab es aber noch unglaublich viel mehr zu entdecken. So wurde von einer Gruppe eine monstermäßige Monsterbrause hergestellt. Durch Zufall gab es einen freien Platz beim DRK und so bekamen die Maxis einen Einblick in die Arbeit und Aufgaben der Ersthelfer.