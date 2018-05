Waldachtals Bürgermeisterin Annick Grassi gab in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstag bekannt, dass die Sanierung des Sportgeländes im Gewann Himmelreich am selben Tag abgeschlossen wurde. Grassi ging davon aus, dass die komplette Freigabe in der kommenden Woche erteilt werden könne. Am 21. Juli wird der Leichtathletikclub Waldachtal (LCW) dort ein Sportfest veranstalten, womit die Eröffnung des Sportgeländes gefeiert werden soll. Hierbei wird unter anderem auch die Teilnahme am Deutschen Sportabzeichen angeboten. Foto: Wagner