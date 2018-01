Waldachtal Salzstetter Sternsinger erzielen Spendenrekord

Calixta Klink verkündigte in der Lesung: "Die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Völker und Könige wandern zu deinem Licht." Pfarrer Romer erhob die teilnehmenden Kinder zu Dreikönigen von heute: "Ihr seid gewissermaßen die Nachfahren der Sterndeuter aus dem Morgenland, die den Stern aufgehen sahen und ihm bis nach Bethlehem folgten." Die Sternsinger zeigten, auf was es im Leben als Christen ankommt: Sie erzählen von Gott, bringen den Segen in die Häuser und helfen Gleichaltrigen, die Hilfe benötigen. Es gehe darum, Gott zu ehren. Die Sterndeuter aus dem Morgenland hätten es verstanden, was ihnen Gott durch den Stern zeigen wollte.

Waldachtals Pfarrer segnete neben Salz, Wasser, Weihrauch und Kreide auch die mitgebrachten Speisen und sprach ein Segensgebet für die Sternsinger, die von den Gottesdienstbesuchern großen Applaus bekamen.

Bevor sie sich auf den Weg machten, ließen die Sternsinger Charlotte Fischer an ihrem sechsten Geburtstag hochleben. Ihre jüngere Schwester Wilmarie ließ sich von den motivierten Kindern anstecken und wollte bei den Dreikönigssingern auch mitlaufen. Zum Abschluss der Aktion bereiteten die Mütter Simone Bischof, Anne Fischer, Annette Hug-Stäb, Elvira Kleindienst und Bettina Moster für die Sternsinger als Dank für alle Teilnehmer ein Mittagessen im Kirchengemeindezentrum zu.

Zum 60. Mal sind bundesweit die Dreikönigssinger unterwegs unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit". In weiten Teilen der Welt müssen Mädchen und Jungen unter oft unwürdigen, gefährlichen und gesundheitsschädlichen Bedingungen arbeiten. Allein in Indien, dem Beispielland der Aktion 2018, sind sage und schreibe 60 Millionen Mädchen und Jungen davon betroffen und weltweit sind es 168 Millionen.