Waldachtal Salzstetter Kinder im Theaterfieber

Das Märchen Rotkäppchen gilt übrigens als eine der bekanntesten Erzählungen in ganz Europa. Aufgeschrieben haben es die Gebrüder Grimm im Jahr 1812. Die Wurzeln dieses Märchens reichen über 2000 Jahre zurück. Was lernen die Kinder aus dieser Geschichte? Dass man sich stets in Acht nehmen muss und Fremden nicht zu vertrauensvoll entgegentreten darf.

Salzstettens Laienschauspieler sind optimistisch, drei oder vier Neuzugänge für die Jugendgruppe Theaterspatza-Bande gewinnen zu können. Der Vorsitzende Oliver Dettling meinte: "Die Kids waren begeistert. Wir hoffen, dass dies anhält und auf unsere Jugendgruppe überschwappt." Diese befindet sich gerade im Neuaufbau, nachdem etliche nach Erreichen des 18. Lebensjahres die Jugendtheater-Zeit hinter sich lassen. Neun Jugendliche waren es bisher. Proben sollen ab Oktober im zweiwöchigen Turnus im Aktiv-Haus stattfinden. Lena Kreidler, zurück von ihrem Au-pair-Jahr in den USA, und Oliver Dettling engagieren sich für den Nachwuchs. Unterstützt werden sie von Andrea Saller. Den Grundstock für einen Neuanfang bilden zwei noch verbliebene Jungakteure im Alter von etwa 15 Jahren. "Kinder ab zehn Jahren können zur Theaterspatza-Bande kommen", warb Dettling um neue Gesichter.