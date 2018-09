Waldachtal Salzstetter erkunden Leben ihrer Vorfahren

"Das Ortsarchiv birgt schöne Inventuren und Teilungen, die bei Heirat oder Todesfall angefertigt wurden", teilt Ströbele mit. "Salzstetten ist hierin ganz gut aufgestellt." So können die Salzstetter Wissenswertes aus dem Leben ihrer Vorfahren und über deren Gebäude aufspüren und in Dokumenten blättern. Wer noch die Sütterlinschrift lesen kann, ist im Vorteil. Lohnend ist auch das Studium alter Wald- und Flurkarten aus den Jahren 1939 bis 1948. Fotoalben mit Schwarz-Weiß-Fotos geben Einblicke in die Blütezeit des Theaterspielens im großen Gemeindesaal, als ab den 1950er-Jahren Vereine mit ihren Vorstellungen berühmter Theaterstücke wie beispielsweise Carmen den Saal aus den Nähten platzen ließ. Auf Moment-Aufnahmen vom Musikfest am 4. und 5. Juli 1957 und einem damit verbundenen Kinderfest unter Mitwirkung der Schule mit Oberlehrer Anton Plappert können sich manche Einwohner wiedererkennen.