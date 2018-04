Waldachtal Salzstetten hilft armen Menschen

Pfarrer Romer schlug einen Bogen von der Kolping-Aktion zum Gute Hirte-Sonntag am gleichen Tag: "Die Kolpingsfamilie Salzstetten sorgt sich schon Jahrzehnte lang um arme Menschen weltweit. Das ist wahrhaft ein Guter-Hirten-Dienst." Die Kirchengemeinde Sankt Agatha sei dankbar für das segensreiche Wirken der Kolpinggemeinschaft.

"In Jesu Nachfolge leben, bedeutet, dass wir selbst in Verantwortung genommen sind", sagte Diakon i.R. Wilhelm Pöndl in seiner Ansprache. Es gelte, die Haltung des Guten Hirten ins Leben zu übertragen. Man solle sich von der Botschaft Jesu anstecken lassen und fähig werden, selbst wie Hirten für den Nächsten, für seine Mitmenschen, sein. Pöndl betonte: "Die Kolpingsfamilie in unserer Gemeinde tut dies seit vielen Jahren mit der jährlichen Aktion Entwicklungshilfe, mit der sie seit nahezu fünf Jahrzehnten hilfsbedürftige Menschen in Missionsprojekten gezielt unterstützt." Von Papst Franziskus stamme der Satz: "Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt." Er wisse sich zu denen gerufen, die auch heute Ausgrenzung und Ablehnung erfahren.

Von einem Heimatgenossen von Adolph Kolping sei das geflügelte Wort überliefert: "Mer kennt sich – mer hilft sich." Es sei von Konrad Adenauer, dem ersten Kanzler der neuen Bundesrepublik, und kommentiere die Aufbaujahre und Flüchtlingsbewältigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieser Ausspruch passe zum Slogan der diesjährigen Aktion Entwicklungshilfe in Salzstetten: "Mit Mut und Freude teilen! Mer kennt sich! Mer hilft sich! Als Christen kennen wir einander! Als Christen helfen wir einander!" Dafür habe die Kolpingsfamilie seit vielen Jahren ein besonderes Beispiel gegeben, meinte der Salzstetter Diakon. Jesus als guter Hirte schenke Leben in Fülle, denen, die zu ihm kämen. Der Weg könne auch Hindernisse, Ein- und Umbrüche, Leid und Belastungen beinhalten. Jesus habe gesellschaftlich Ausgegrenzte wie Zöllner, Sünder, Dirnen und Ehebrecher nicht fallen lassen.

Lektor Egon Essig bat in den Fürbitten um Perspektive für die Menschen in den Entwicklungsländern, dass sie Bildungschancen, Ausbildungsplätze und Arbeit mit gerechter Bezahlung in ihrer Heimat bekommen: "Lenke unsere Blicke auf die Not der Menschen in Peru, Kongo, Mosambik und Indonesien. Stärke uns in der Bereitschaft zu tatkräftiger Hilfe, dass sie in Würde leben können." Festlich geschmückt worden war der Altarraum der die katholischen St.-Agatha-Kirche durch Regina und Andreas Scherrmann mit Altar- und Amo-Tüchern aus den Salzstetter Projekten, erstmals auch aus dem neuen Projekt Mosambik/Afrika.

Spenden können weiterhin überwiesen werden auf die Spendenkonten der Kolpingsfamilie Salzstetten bei den örtlichen Banken. Spendenbescheinigungen werden auf Wunsch ausgestellt. Weitere Informationen unter E-Mail: kolpingsalzstetten. entwicklungshilfe@gmx.de.