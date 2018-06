Waldachtal Rund 20 Blumenampeln aufgehängt

Waldachtal-Tumlingen. Ein halbes Dutzend junggebliebener Senioren leistet einen Beitrag zur Ortsverschönerung: Gerhard Kirschenmann, René Rouquette, Ernst Schrägle, Theo Strassner, Rolf-Dieter Wasem und Friedhelm Ziefle. Ihre freiwillige, bürgerschaftliche Arbeit wird von dem früheren Ortsvorsteher Rudolf Emele in Wort und Bild dokumentiert.

Die "fleißigen Bienen von Tumlingen" springen überall in die Bresche, wo die öffentliche Hand nicht greift. In den vergangenen Monaten haben sie wieder etliche Arbeiten im Ort erledigt und zu einem adretteren Ortsbild beigetragen. Mitorganisator Rudolf Emele erzählt vom alljährlich gleichen Prozedere: "Im März starteten ›Die Schaffigen Rentner‹ zu ihrem obligatorischen Dorfrundgang und erstellten eine Liste von Maßnahmen, welche dieses Jahr zu erledigen sind." Die arbeitsamen Rentner pflegen seit vielen Jahren öffentliche Anlagen in Tumlingen. Sie ersparen der Gemeinde Kosten.

An markanten Stellen im Ort hängten sie wieder an die 20 Blumenampeln an Masten auf, um Tumlingen zu verschönern. 50 Prozent der Gesamtkosten von mehr als 1000 Euro übernahm erneut Carla Dikkers. "Die Schaffigen Rentner" leisteten dazu noch einen finanziellen Beitrag von über 600 Euro. Fit gemacht werden die blühenden Pflanzen bei einem Gärtner, um ihre ganze Blütenpracht entfalten zu können. Möglich macht solche Investitionen der Erlös aus den ganzjährigen Brotback-Aktionen der "Schaffigen Rentner" mit dem Bernd Storch-Backteam im ehemaligen Feuerwehrmagazin bei der Schenke & Mehr. Unter Zugpferd Friedhelm Ziefle wurden schwarze Baumarkt-Kübel mit handgefertigten Holzrahmen ummantelt und in Mini-Anlagen aufgestellt. Rudolf Emele betont: "Das macht sich wirklich sehr gut."