Waldachtal Renn-Feeling auf dem Sachsenring

Am ersten Tag kamen sie bei Heidenheim und Nördlingen in die Unwetterfront, welche zuvor auch über Waldachtal hereinbrach und Hochwasser brachte. Nach den ersten 190 Kilometern übernachteten sie in der Bierstadt Oettingen in ihren angehängten Wald- und Schäferwagen. Nach weiteren 210 Kilometern fuhren sie in Grafenwöhr mitten in der Stadt auf einen Parkplatz zur zweiten Übernachtung.

Alsbald passierten sie die Grenze von Deutschland nach Tschechien, wo sie eine Vesperpause einlegten. Am dritten Reisetag wurden sie nach weiteren 160 Kilometern und insgesamt 25 Stunden reine Fahrzeit in Stollberg-Beutha im Freistaat Sachsen bei ihrer Ankunft vom Seniorchef und Gründer der Schilderfabrik Beutha, Karl-Heinz Kieß, der Oldtimer-Hanomags fährt, und ihrem Ansprechpartner und Festmanager Bernd Pfeil freudig begrüßt. Dort feierte das Schilderwerk sein 65-jähriges Bestehen. Auf ihrem Stellplatz war alles vorhanden: Strom, Wasser und sanitäre Anlagen. Überwiegend verpflegten sich Vater, Geiger und Hipp selbst. Einige Sachen kauften sie vor Ort im Tante-Emma-Laden. Besonders gut schmeckten die schwäbischen Gerichte, welche "Hobbykoch" Hipp zubereitete.

Schon 2005 hatten die Freunde alter Fahrzeuge aus Waldachtal die Gleichgesinnten im Erzgebirge besucht. 2006 waren die Sachsen zum Gegenbesuch nach Salzstetten gekommen und seither wird eine Freundschaft aufrechterhalten, die durch einen Kontakt über eine Traktor-Zeitschrift zustande gekommen ist.

Auf der Hinfahrt ließen sich die drei von der Raumfahrt-Ausstellung im Wohnort Morgenröthe-Rautenkranz des deutschen Kosmonauten Sigmund Jähn faszinieren. Vater begegnete am Zielort seinem alten Wohnwagen, den er vor Jahren dorthin verkauft hatte und Emailschilder-Designerin Lydia, die schon zu Besuch in Salzstetten war.

"Von Beutha haben wir Ausflüge in die Umgebung gemacht und das Erzgebirge ausgekundschaftet", berichtet Vater. "Wir sind dort 400 Kilometer auf eigener Achse gefahren." Absoluter Höhepunkt der dreiwöchigen Reise war das "Renn-Feeling" auf dem berühmten Sachsenring. Kumpel Gerd Schneider von den Bulldog-Freunden ermöglichte den drei Oldtimer-Freaks auf der legendären Strecke mit Sondergenehmigung einige Runden zu drehen. Auf der Start-Ziel-Geraden wurden sie von einem Safety-Fahrzeug begleitet. Überraschend als Sieger aus dem Mini-Rennen der drei Unentwegten ging Geiger mit seinem Fendt Farmer 2 D hervor. Vater meinte im Anschluss glücklich: "Das nimmt uns keiner mehr."

Horch-Museum in Zwickau hinterlässt großen Eindruck

Mächtig Eindruck bei den drei Fahrzeug-Liebhabern machte das Horch-Museum in Zwickau, genau im Herzen des alten Audi-Werkes, am Ursprung großer Automobilhistorie. Hier erlebten die drei Nordschwarzwälder deutsche Automobilgeschichte in all ihren Facetten: Pioniergeist und Erfindungsreichtum. Sie bestaunten den ersten Audi-Motor und Wanderer Motorräder. Geiger: "Ein Tag reicht nicht für die Besichtigung. Die Geschichte von Horch ist sagenhaft. Horch war Mercedes weit voraus." Sie besuchten auch das zweitägige Oldtimer- und Traktorentreffen des Erzgebirgischen Heimatvereins Oberoelsnitz mit exklusiven historischen Trabi-Feuerwehr-Fahrzeugen.

Beim Ausflug auf den Fichtelberg (1215 Höhenmeter), den höchsten Berg Sachsens, zeigte das Thermometer nur noch fünf Grad Plus im Sommer an. Bei diesem Tagesausflug wurden die drei Oldtimer-Fahrzeuge der Baden-Württemberger auf dem Gipfelplateau von vielen Besuchern des Fichtelberghauses bestaunt. Bei ihrem Trip über Annaberg-Buchholz besichtigten sie die Frohnauer Hammerwerk-Schmiede.

Für ihre Rückfahrt wählten Vater, Geiger und Hipp die um 30 Kilometer kürzere Strecke über Bundesstraßen. Sie fuhren über Aue, Schneeberg, Plauen, Hof, Nürnberg, und Schwabach zurück nach Hause nach Waldachtal.