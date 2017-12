Waldachtal Rekord-Besucherzahl bei Adventssingen

Dass Weihnachten ein frohes Fest ist, unterstrichen die Kinder des Kindergartens "Blinkender Sonnenstern" mit ihrem heiteren Song: "Weihnachten, Weihnachten, lasst uns in die Hände klatschen, denn die schöne Zeit ist da!"

Der Nikolaus kam im Schnee aus Richtung Pfalzgrafenweiler angestapft, um die braven Kinder zu beschenken. Was Wunder, er sprach schwäbisch: "I muss saga, a wunderschönes Fleckle Erde isch dahoba, do muss i des Ehepaar Mezger scho arg drum loba." Der Bischof von Myra redete den Leuten mit Versen ins Gewissen: "Was Weihnachta isch, henn manche jo scho fascht vrgessa. Weihnachta isch net bloß Geschenkle kriaga on feschtlich essa! Weihnachta isch mehr als Päckle schenka, Weihnachta isch mit dem Herza denka. On alte Lieder senga bei Kerzaschei – so sollt Weihnachta sei!" Die rot gewandete Nanne Kappler sprach den Leuten aus dem und in die Herzen: Was haben die Menschen nur aus der ursprünglichen Stillen Nacht gemacht? Weihnachtstrubel allerorten statt Besinnlichkeit.

Sopran-Solistin Karin Killinger aus Haiterbach sang das Fest herbei mit "Und Frieden den Menschen", "Der Weihnachtsstern" und "Engel haben Himmelslieder". Rockröhre Tina Weber begeisterte im schön geschmückten Pavillion mit "More Than Words" von Extreme und "Let it Rain" von Amanda Marshall. "Happy Christmas" von John Lennon passte ins Ambiente. Begleitet wurde die Salzstetter Sängerin von Gitarrist Michael "Baisy" Besenfelder, mit dem sie früher mit der Rock-Coverband Sixpack auftrat. Tinas kraftvolle Stimme kam im Zugaben-Titel "That I Would Be Good" von Alanis Morissette zur Geltung.

Großen Beifall bekamen alle, die zum Programm beigetragen haben. Zum Finale wurde für alle Gäste ein Feuerwerk gezündet.