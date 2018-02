Waldachtal Projektchor singt beim Kirchenjubiläum

Waldachtal/Pfalzgrafenweiler. Das Kirchenjubiläum wird am Sonntag, 13. Mai, um 10 Uhr in der St. Martinskirche in Pfalzgrafenweiler gefeiert. Den Festgottesdienst zelebriert Weihbischof Johannes Kreidler. Der Projektchor gestaltet die Feier mit Teilen aus der Charles Gounod Messe brève in C-Dur. 2018 ist ein Gounod-Jahr, denn heuer jährt sich der Geburtstag des französischen Komponisten (1818-1893) zum 200. Mal.

Zum ersten Treffen sind rund 65 Sänger gekommen. "Ich war sehr begeistert von der Gesangsfreude und Singbereitschaft", zeigt sich der Chorleiter euphorisch. Die Gounod-Messe ist vielen Sängern bereits bekannt. "Somit würden wir mit wenigen Proben auskommen", meint der musikalische Leiter. Weitere Proben-Termine für den Projektchor sind am Dienstag, 27. Februar, am 13. März sowie am 10. und 17. April jeweils von 20 bis 21.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus Lützenhardt. Am 8. Mai ist eine Probe mit dem Organisten Piotr Rogosz vorgesehen. Platschko bittet die Chorsänger aus Salzstetten und Dornstetten, ihre Noten zu den Proben mitzubringen.

Gleichzeitig freut sich Christian Platschko, in diesem Jahr sein 25-jähriges Chorleiter-Jubiläum feiern zu können. Der in Oberschlesien geborene Diplom-Musiker begann seine musikalische Laufbahn mit Akkordeon, Klavier und Blockflöte. Das Studium für Kirchenmusik mit den Hauptfächern Orgel und Dirigieren absolvierte er bis zum Jahr 1984 in Oppeln. An der Hochschule für Musik in Krakau studierte er von 1984 bis 1988 Oboe, Klavier und Kammermusik und parallel dazu zwei Jahre lang Pädagogik, Soziologie und Psychologie. Jahrelang war er Mitglied des Kammermusik-Ensembles "Trio d’Anches" Cracovia und von 1987 bis 1989 Solo-Oboist an der Staatsoper Krakau. Neben seiner regen Konzerttätigkeit absolvierte er mehrere Meisterkurse in Brünn und übernahm Chor- und Orchesterleitungen während seiner Kurse an der Bach-Akademie Stuttgart. 1989 kam er mit seiner Frau Danuta, einer begeisterten Cello-Spielerin, nach Sindelfingen und zwei Jahre später nach Altensteig, wo er bis heute lebt und als Musiklehrer an der Städtischen Musikschule tätig ist. An der Musikschule seiner Wahl-Heimat Altensteig unterrichtet der Musikpädagoge die Schüler für Keyboard, Akkordeon, Oboe, Blockflöte. Außerdem leitet er die Keyboard-AG und eine Musik-Werkstatt in der Grundschule Egenhausen. Mit seinen Projektchören hat er bei renommierten Festivals mehrere internationale Preise gewonnen. Seine Vorliebe zum Dirigieren pflegt er durch seine Tätigkeiten als Dirigent und Chorleiter mit mehreren Chören und Blasorchestern. "Mein Ziel ist es, den Menschen vor allem Freude am Singen zu vermitteln und ein Verständnis für Musik zu wecken", sagt der Diplom-Musiker. Aktuell leitet Platschko neben dem katholischen Kirchenchor Lützenhardt einige Chor-Formationen und Chor-Projekte in der Region. Zuletzt ist er mit einem großen Projektchor beim Stadtjubiläum 2017 in Dornstetten aufgetreten und vor wenigen Jahren mit dem Primizchor und über 50 Vokalisten in Lützenhardt.