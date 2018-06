Waldachtal Projektchöre vereinen sich für Konzert

W aldachtal/Altensteig. Im Rahmen des Musik-Sommers Altensteig wird das Konzert "Laudate Omnes Gentes" (Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn) am Sonntag, 8. Juli, um 19 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Altensteig aufgeführt, am Wohn- und Hauptwirkungsort des Chorleiters.

Zwei Projektchöre von Christian Platschko mit insgesamt 100 Sängerinnen und Sängern vereinen sich für diese Aufführung: Der Projektchor aus dem Waldachtal mit Sängerinnen und Sängern vom katholischen Kirchenchor Lützenhardt und Liederkranz Dornstetten sowie der Projektchor aus dem Nagoldtal mit dem katholischen Kirchenchor Altensteig, dem Liederkranz Schönbronn und dem Liederkranz Walddorf. Als Solisten wirken mit Anna Maria Falan (Violine), Alexander Pilchen (Violine), Danuta Platschko (Violoncello), Johannes Köstler (Klavier) sowie weitere Freunde und Bekannte aus dem Freundeskreis des Chorleiter-Jubilars. Als Höhepunkt wird die Messe brève Nr. 7 in C des französischen Komponisten Charles Gounod im 200. Jahr nach seiner Geburt aufgeführt. Ferner kommen weitere ausgesuchte Werke aus der Chorliteratur zu Gehör. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Jubilar Christian Platschko: Chorleitung, Oboe, Klavier und Gesang. "Solch ein Ereignis sollte sich ein Sangesfreund nicht entgehen lassen", meint der Gesamtleiter.

Diplom-Musiker Christian Platschko darf auf ein Vierteljahrhundert persönliche Musikgeschichte zurückblicken: Seine 25-jährige Chorleitertätigkeit feiert er mit Chören, welche er leitet. Der Jubilar sagt: "Eine Vielzahl von Konzerten, musikalischen Beiträgen, Feierlichkeiten im Gemeindeleben und Chorprojekte und Chorreisen im In- und Ausland haben mein kulturelles, berufliches und gesellschaftliches Leben sehr bereichert." Mit seinen Projektchören hat er bei renommierten Festivals mehrere internationale Preise gewonnen. Der gebürtige Oberschlesier studierte Kirchenmusik mit den Hauptfächern Orgel und Dirigieren in Oppeln sowie Oboe, Klavier und Kammermusik an der Hochschule für Musik in Krakau. Neben seiner regen Konzerttätigkeit absolvierte er mehrere Meisterkurse in Brünn sowie Chor- und Orchesterleitung während seiner Zeit an der Bachakademie in Stuttgart. 1989 kam Christian Platschko mit seiner Frau Danuta, einer begeisterten Cello-Spielerin, nach Sindelfingen und zwei Jahre später nach Altensteig, wo er bis heute mit seiner Familie lebt und als Musiklehrer an der Städtischen Musikschule tätig ist.