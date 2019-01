Waldachtal Premiere bei "Ewiger Anbetung" in Herz-Jesu

Das Wichtigste ist laut Romer, dass man sich Zeit nehme für Gott, ihm seine Zeit schenke und ihn anbete. Mal stehe das Lob und der Dank im Vordergrund, mal die Bitten: "Ich kann mit Jesus sprechen wie mit einem Menschen. Ich kann ihm alles sagen, was ich auf dem Herzen habe: Meine Anliegen, meine Freude, meinen Dank." Man könne aber zu den stillen Anbetungszeiten auch Gebete aus dem Gotteslob beten, Gebete, die man auswendig kennt, oder auch den Rosenkranz. Und es gibt noch eine Möglichkeit: "Man kann auch gar nichts tun, nur Dasein und es so machen wie der alte Bauer, der auf die Frage, was er bei seiner langen Anbetung denn so alles bete, geantwortet hat: ›Gar nichts‹. Ich schaue ihn an und er schaut mich an."

Beten könne auch "ein richtiger Kampf" sein

Müdigkeit, Zerstreutheit, Lustlosigkeit oder vielleicht gar schlimme Gedanken, sagt der Pfarrer, können über einen hereinbrechen, wenn man in der Stille da sei vor Jesus – egal ob man bete oder gar nichts tue. Durch Ablenkungen wieder auf das Beten zurückzukommen, mache auch etwas mit einem: "Mal geht es mir gut dabei. Mal ist es ein richtiger Kampf. Doch vielleicht ist vor Gott so eine Gebetszeit, die mir schwer fällt, viel gnadenreicher, weil sie mich viel Kraft und Überwindung kostet, auch wenn mir in meiner Gebetszeit noch so viele Gedanken durch den Kopf gegangen sind."

Romer betont: "Wichtig ist nicht, wie mir das Gebet gelingt, sondern wichtig ist die gute Absicht. Wichtig ist, dass ich mir Zeit nehme und mit Jesus, meinem Gott spreche, auf welche Art und Weise auch immer. Wichtig ist, dass ich ihn lobe und preise, dass ich ihm danke und ihm so meine Liebe zeige. Und wenn ich das getan habe, dann kann ich ihm vertrauensvoll auch meine Bitten bringen."

In der Kirche St. Agatha in Salzstetten hielten die Katholiken übrigens schon am vergangenen Samstag, 19. Januar, bei eingeteilten Gebetsstunden "Ewige Anbetung" und empfingen den Eucharistischen Segen.

Samstag, 26. Januar, ab 19 Uhr: Vorabendmesse mit Aussetzung zur Ewigen Anbetung, anschließend 24 Stunden-Gebet bis Sonntagabend.

Sonntag, 27. Januar, 18 Uhr: Schlussandacht der Ewigen Anbetung mit Eucharistischem Segen