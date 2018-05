Waldachtal Prächtig, bunteBlütenpracht zu Pfingsten

Inzwischen können Natur- und Gartenfreunde im Bürgle Park mehr als 150 Arten von Bäumen bestaunen. Zu entdecken gibt es seltene Exemplare wie den Blauglockenbaum, Sieben Söhne des Himmels, Kreppmyrte, Mispel, Mammut, Tulpenbaum, japanische Schirmtanne und Taschentuchbaum. Ein Wasserfall mit Bachlauf und ein Filterteich können in Gang gesetzt werden. Auch beim Springbrunnen ist ein Einschalter. Außerdem beherbergt der Park mehrere Fischteiche mit Libellen-Brutplätzen. Bei Einbau und Installation von Wasserfall, Springbrunnen und Teichen erwies sich Gartenbau Killinger im nahegelegenen Haiterbach als idealer Partner.

Was gibt es an Besonderheiten von Pflanzen? Es sind mehrere tausend Rosen, meist Duftrosen, bis zu zwei Meter hohe chinesische Baumpäonien und eine Vielzahl von blühfreudigen Azaleen und Rhododendren. Baumpfingstrosen, auch Strauchpfingstrosen oder Baumpaeonien genannt, sind ausgesprochen edle Gartenpflanzen, die auf 630 Meter Höhe im Salzstetter Bürgle-Park im Nordschwarzwald gedeihen. Zur Zeit der Blüte, von etwa Mitte Mai bis Mitte Juni, entfachen sie ein wahres Blütenfeuerwerk, das Besucher und die Parkbesitzer gleichermaßen erfreut. Sie gilt als Nationalblume der Chinesen. Auch gelbe Blüten zeigen ihre Blühkraft. "Es sind großartige bunte Blüten. Sie kommen immer vor den Rosen", schwärmt Dieter Mezger. Schmucke Rosen, insbesondere Duftrosen, spielen im Park eine große Rolle. Der blaue Scheinmohn stammt aus dem Himalaya und stellt in Mezgers Reich eine besondere Perle dar. Exoten sind Zitronen- und Orangenbäume. Heimisch geworden an diesem Standort im Nordschwarzwald ist die seltene "Medica Maxima Zitrone", die größte Zitrone der Welt aus Sizilien, und die Fünffinger-Zitrone Buddhas Hand.

Kinder und Jugendliche können sich beim Trommelplatz musikalisch austoben

Die häufigsten Besucher kommen aus Deutschland. Darüber hinaus verewigen sich auch ausländische Gäste im Besucherbuch mit liebevollen Texten, das in der Pyramide ausliegt. Einträge zeugen von begeisterten Natur- und Gartenfreunden beispielsweise aus Brasilien, Argentinien, USA, Polen, England, Holland, Frankreich, Italien und der Schweiz. Manche aus der Nachbarschaft kommen jeden Tag in den Park. In der grünen Oase finden sie innere Ruhe zur Regeneration oder genießen einfach nur ihre Mittagspause im Freien oder machen ein Nickerchen auf einem Liegestuhl.

Im Park verteilt stehen genügend Tische, Stühle und Bänke zum Ausruhen, so auch im schmucken Pavillon, der wie die Pyramide Schutz vor Regen bietet. "Die fast immer offene Pyramide ist die Begegnungsstätte für die Besucher. Dort kann man sich auch die Fotoalben der Familie Mezger anschauen", berichten die Parkbesitzer. Kinder und Jugendliche kommen besonders gern in den Park, nicht zuletzt weil sie einen Trommelplatz haben, bei dem sie sich nach Herzenslust musikalisch austoben können. Töne können sie auch einem Flaschenspiel und einem Tischklavier entlocken. "Zu unseren Besuchern zählen auch zahlreiche Vereine aus der Region, Hochzeiter, Mütter mit Kleinkindern und Gruppen von Senioren", erzählt Dieter Mezger.

Kürzlich begegneten Ellen und Dieter Mezger dem bekannten Schauspieler Alessio Hirschkorn, dessen Freundin aus Salzstetten stammt: Seit Kindestagen an ist der Junge "Albert" aus der TV-Serie "Die Fallers" einer der populärsten Darsteller aus der SWR-Schwarzwaldfamilie. Hirschkorn zeigte sich fasziniert von dem einzigartigen Park-Juwel über Salzstetten.

Weitere Informationen: Der Eintritt in den öffentlichen Bürgle-Park ist frei. Wem der Mezger-Park gefallen hat, kann am oberen Ein- und Ausgang eine Notiz oder einen Obolus in den aufgestellten Mitteilungs- und Spendenkasten einwerfen. Autos erreichen den Bürgle-Park am Hotel Albblick vorbeikommend in unmittelbarer Nähe der Sportanlage über den Bereich Wasserhochbehälter Salzstetten.