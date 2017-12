Waldachtal Pinguin und Walross an der Krippe

Waldachtal. Alles für die Renovierung der Marienkirche in Cresbach: Der gesamte Festerlös kommt diesem Bauvorhaben zugute, bestätigte Pfarrer Markus Arnold, der sich über den sehr guten Besuch freute.

"Macht hoch die Tür": Der Kirchenchor unter der Leitung von Katharina Wilding gestaltete in der Christuskirche den Gottesdienst durch das bekannte Martin Luther-Lied mit. Wechselgesänge zwischen Chor und Gemeinde zeugten beim Zusammenspiel "Gelobt sei, der da kommt" und "Tochter Zion" eine lebendige Wirkung. Beim Lied "Wie soll ich dich empfangen" nach Texten von Paul Gerhardt (1607 bis 1676) interpretierten Katja Bohnet und Katharina Wilding die Überstimmen mit ihren Sopran-Flöten. Vollbesetzt war das evangelische Gemeindehaus zum Mittagessen und bei Kaffee und Kuchen.

Mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen umrahmte der Posaunenchor mit seinem musikalischen Leiter Hans Georg Bohnet den Adventsnachmittag: Vom "Nun kommt der Heiden Heiland" über "Tochter Zion" bis zu "Fröhlich soll mein Herze springen". Eine Schmunzel-Geschichte über die eigenartige Krippe im Pfarrhaus einer Kollegin erzählte Pfarrer Markus Arnold. Denn: Diese sah eher nach Brunsbüttel als nach Bethlehem aus. Seltsame Gestalten ließen sich da nieder: Pinguin, Gorilla und Walross. Fazit der wahren Erzählung: "Alle dürfen zur Krippe kommen." Passend dazu stimmte der Posaunenchor die beliebte Weise "Ich steh an deiner Krippe hier" an. Wie ein schwäbisches Früchtebrot entsteht, das erzählte Ralf Hornberger. Der Diakon stellte auch Gedanken an zur biblischen Person des Joseph, der treu an der Seite von Maria stand. Joseph habe Gottes Anweisung befolgt und sei zu seiner Frau gestanden, obwohl Frauen damals rechtlos waren.