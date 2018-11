Waldachtal Pfarrstelle wird neu ausgeschrieben

Waldachtal-Tumlingen. Ausgeschrieben wird die Pfarrstelle Waldachtal mit Sitz in Tumlingen jetzt zum 15. November, wie Rolf Müller der Vorsitzende des Kirchengemeinderates und Kirchengemeinderätin Waltraud Welle, die das Wiederbesetzungs-Gremium leitet, gegenüber unserer Zeitung bestätigten. Den Beschluss zur Ausschreibung fasste der Kirchengemeinderat in Zusammenarbeit mit Prälat Christian Rose.

"Wir möchten die Stelle so schnell und so gut wie möglich besetzen", formuliert Rolf Müller das Bestreben des Kirchengemeinderats und der Kirchengemeinde Waldachtal, die insgesamt sehr gut aufgestellt ist. "Wir warten auf Bewerbungen von geeigneten Pfarrern", sagt Müller. Die erste Bewerbungsfrist läuft bis 6. Dezember. Wie viele andere wieder zu besetzende Pfarrstellen in der Evangelischen Landeskirche Württemberg wird auch die Stelle in Waldachtal in der Zeitschrift Für Arbeit und Besinnung ausgeschrieben. Aus den eingehenden Bewerbungen schlägt der Oberkirchenrat in der Regel dem Besetzungsgremium eine Bewerberin oder einen Bewerber vor.