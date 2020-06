Waldachtal Ortsvorsteher Weißgerber erstattet fünfmal Anzeige

Dieser teilte den Bürgern in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates mit, dass die Problematik der Gemeindeverwaltung bereits bekannt sei und ferner entsprechende Schritte eingeleitet wurden. Stein des Anstoßes ist der private Müll eines Waldstückeigentümers, welcher seinen Unrat auch zum Teil auf dem Gelände des Gemeindewaldes lagert sowie entsorgt. Darüber hinaus zieht das verunreinigte Waldstück mittlerweile scheinbar auch mehrere Müllsünder an, die ebenfalls ihren Unrat an besagter Stelle abladen.