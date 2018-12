Waldachtal Ortsvorsteher Fahrner assistiert Magier

Unterhaltsames Programm

Sportkreispräsident Alfred Schweizer überbrachte die Glückwünsche des Württembergischen Landesportbundes und des Sportkreises Freudenstadt. "Ein Verein lebt nicht von den Jahren, sondern von Menschen, die ihn erfolgreich betreiben", betonte Schweizer in seiner Ansprache. Dies treffe sicherlich auf die Herzsportgruppe und seine Mitglieder zu. "Kein Verein hätte Jahrzehnte lang überlebt, ohne das rührige Engagement der Ehrenamtlichen", verdeutlichte Schweizer. Des Weiteren hätten viele Menschen und Sporttreibende dazu beigetragen, dass das Angebot des Vereins seit 20 Jahren großen Zuspruch findet. "Sie alle können stolz auf ihren Verein und ihre Arbeit sein", lobte der Sportkreispräsident.

Das unterhaltsame Rahmenprogramm des Bunten Abends wurde von dem musikalischen Trio Die Gringos eröffnet. Hans Schick (Akkordeon, Bass, Schlagzeug), Hartmut Hoppe (Gitarre, Gesang) und Anton Welk (Gitarre, Gesang) präsentierten Tanzmusik von Bata Illic bis hin zu den Flippers. Neben einem Rollator-Ballett und einer Aufführung vom Tanzsportzentrum Calw, begeisterte vor allem die Zauber- und Leuchtshow von "Magic Paddy" (Patrick Breil) die Gäste. Getreu seinem Motto "Wer glaubt, sich nicht zu täuschen, der täuscht sich" entführte der Magier sein Publikum in die Welt der Zauberei und Illusion. Dabei spannte dieser seine Gäste mitunter aktiv in das Geschehen ein. So konnte sich unter anderem eine Besucherin von der Leichtigkeit eines schwebenden Tisches überzeugen.

Auch Ortsvorsteher Wolfgang Fahrner assistierte dem Magier bei der Suche nach einem plötzlich verschwundenen Ring, den Fahrner zuvor noch unter einem Tuch zwischen dem Zeigefinger und Daumen hielt. Als der Ortsvorsteher dem Magier das Tuch mit dem Ring zuwarf, verschwand der Gegenstand in der Luft. Zu Fahrners Erleichterung und zur besonderen Freude der Besitzerin des Rings, tauchte dieser letztlich wieder auf.