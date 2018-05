Waldachtal Original Tumlinger Flair bleibt

Waldachtal-Tumlingen. "Die Schenke soll in einem neuen Look erscheinen", sagt Carla Dikkers, eine der Vorsitzenden im Förderverein Bürger-Treff, im Gespräch mit unserer Zeitung. Und zwar rechtzeitig zur Jubiläumsfeier am Samstag, 22. September. Die Schenke feiert im Herbst nämlich schon ihr fünfjähriges Bestehen. Ein "neuer Look" bedeute jedoch nicht, dass die von Ehrenamtlichen betriebene Kulturgaststätte nicht mehr wiederzuerkennen sein wird. Dikkers sagt: "Der charakteristische, familiäre, urgemütliche Charakter soll bestehen blieben."

Flexibleres Mobiliar

Zu den Unikaten, die das Flair der Schenke prägen, gehört beispielsweise die selbst gefertigte Theke aus schwerem Eichenholz. Sie solle selbstverständlich bestehen bleiben. Auch das große Zifferblatt, das von der alten Kirche in Tumlingen stammt, gehört zu den Markenzeichen und werde auch weiterhin in der Schenke bleiben.