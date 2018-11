Waldachtal Nikolausmarkt bietet eine breitere Angebotspalette

Die Kinder können den Nikolaus hautnah erleben. Der Nikolaus kommt am Sonntag, 2. Dezember, um 17.15 Uhr zusammen mit den Kindern des Kinderhauses, die eine Vorführung planen. Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre, gibt es dieses Jahr wieder die Aktion Stiefelpärchen. Die Kinder können am Samstag, 1. Dezember, bis 20 Uhr einen ihrer Stiefel im Haus des Gastes abgeben. Am Sonntag bringen sie dann den Partner des Stiefels mit und erhalten den anderen Stiefel gefüllt mit leckeren Sachen vom Nikolaus wieder zurück. Finanziert wird diese Aktion durch Spender und hauptsächlich von Sponsoren.

Für die musikalische Umrahmung und adventliche Stimmung sorgen der Harmonikaverein Salzstetten-Tumlingen und die Musikvereine von Salzstetten und Lützenhardt. Simone Czempik: "Auf die hungrigen Nikolausmarkt-Besucher warten leckere Torten und Kuchen, Krautschupfnudeln und Wurststände. Gegen die kalten Füße helfen heißer Punsch, Kaffee, Glühwein und Jägertee." Die Hütten-Bar lockt im Außenbereich. Genießen können die Besucher außergewöhnliche Sekt-Kreationen mit Holunder- oder Rosensirup oder einfach Prosecco pur oder gemischt mit Orangensaft.

Veranstalter sind die Vereinsgemeinschaft Lützenhardt und die Gäste-Information Waldachtal. Simone Czempik von der Gäste-Info hat zusammen mit Uwe Störzer und Mario Störzer von der Narrenzunft, Franz Wittich vom FC Kickers sowie Christiane und Martin Schmid vom Tischtennis das Marktgeschehen vorbereitet. Die Veranstalter erwarten rund 1000 Besucher. "Unser weihnachtlicher Markt hat einen besonderen Reiz. Daher kommen manche unserer Gäste extra zum Nikolausmarkt hierher", freut sich Czempik.

Uwe Störzer von der Vereinsgemeinschaft erläutert, dass es kein klassischer Weihnachtsmarkt im Freien ist, sondern ein gemütlicher Markt und ein adventliches Treffen im Innern mit einer gewissen Qualität. Aussteller- und Verpflegungsstände im Haus des Gastes bieten Vorteile für ältere Leute und Familien mit Kindern. Unter den Ausstellern, dies betont Simone Czempik, sind etliche, die mit viel Liebe Selbstgefertigtes aus ihrem Hobbybereich offerieren. Die Vereinsgemeinschaft, so Uwe Störzer, investiert etwa 60 freiwillige Arbeitsstunden in die Bewirtung, Organisation als auch in den Auf- und Abbau. Unterstützt wird der Veranstalter beim sehr aufwendigen Schmücken des Marktes vom Bauhof der Gemeinde. Für die tollen Dekorationen bekommt Lützenhardt stets viel Lob von Gästen.