Waldachtal Nicht nur Spielzeug, sondern Liebe verschenkt

W aldachtal -Lützenhardt. "Wir haben im Kindergarten auch gelernt, dass wir teilen können", sagte Leiterin Yvonne Blattner vor mehr als 100 Christen. Jedes Kindergartenkind legte das zu Hause selbst ausgesuchte neuwertige Spielzeug-Geschenk in eine Schatztruhe.

Dafür gab es reichlich Applaus. Die Spielsachen sind bestimmt für ein- bis sechsjährige Kinder aus bedürftigen Familien in der Stuttgarter Kindertagesstätte Weraheim, wie Yvonne Blattner informierte. Diese soziale Einrichtung der Stadt Stuttgart ist ein Haus für Schwangere, für Mutter und Kind, die sich in besonderen Not- und Krisensituationen befinden. Eine beispielhafte Aktion des Lützenhardter Kindergartens: Teilen und Schenken wird Realität. Pfarrer Anton Romer lobte die Aktion des Herz-Jesu-Kindergartens: "Ihr habt von eurem Spielzeug einen Teil weggenommen, um es den Kindern zu geben, die wenig oder gar keines haben." Wer das tue, der schenke nicht nur Sachen her, der verschenke von seiner Liebe. 60 Kinder besuchen derzeit den Kindergarten Lützenhardt.

Spielerisch in Szene setzten die Kids mittels eines Fingerspiels den Aufbau der Stadtmauer von Amiens und die Mantelteilung. Alle sollten wie der heilige Martin Menschen in der Not helfen und so ihr Leben heller machen, meinte Anton Pfarrer Romer. Martin habe die Menschen seine Liebe spüren lassen. "Auch heute ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die sich Jesus zum Vorbild nehmen, welche die Not anderer wahrnehmen und helfen." Sich zuwenden und helfen könne man anderen Kindern, oder ein weinendes Kind trösten. So wie Martin dem Bettler geholfen habe, der eigentlich Jesus war. "Wer anderen Gutes tut, dann ist es wie für Jesus", sagte der Priester. Zum gesungenen Vater Unser bildeten die Kindergartenkinder samt Erzieherinnen mit Pfarrer Romer einen Kreis im Altarraum.